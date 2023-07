Rogo Rsa, vigili del fuoco: al momento non trovati elementi di dolo

Roma, 7 lug. (askanews) – “Ci vuole tempo, le indagini sono di tipo scientifico e verranno fatte in modo accurato, non stiamo escludendo nulla ma al momento non abbiamo trovato tracce evidenti di dolo, le cause comunque vanno verificate, arriveremo a un risultato, lavoriamo con la polizia scientifica”.

Così Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, parlando davanti alla Casa di riposo di via dei Cinquecento, a Milano, dove si è verificato il rogo in cui sono rimaste uccise sei persone.

In particolare, ha aggiunto, rispondendo in merito alla possibilità che a innescare il rogo sia stata una sigaretta, “bisognerà verificare i tipi di materiali, se una sigaretta sia in grado di provocare un incendio, questo è da verificare; ora siamo ancora nella fase di soccorso, abbiamo iniziato i primi atti di indagine ma ci vuole tempo per arrivare a un’indicazione più precisa sulle cause”.

“L’incendio è stato minimo, non ha dato segni verso l’esterno ma ha prodotto una grande quantità di fumo, che è stato letale” ha aggiunto.