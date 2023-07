Rogo Rsa, vigili del fuoco: intervento eccezionale per salvare anziani

Roma, 7 lug. (askanews) – “Stiamo cercando di capire quello che è successo, abbiamo chiaro l’effetto, ma dobbiamo capire perché si è innescato l’incendio; un incendio non particolarmente grande, che è rimasto confinato, però il primo piano si è subito riempito di fumo e questo ha portato alle sei vittime. Per i vigili del fuoco è stato un intervento eccezionale, si è trattato di evacuare immediatamente una struttura con circa 170 persone anziane, non deambulanti, è stato un lavoro complesso, almeno un centinaio sono stati portati in salvo; un bilancio drammatico ma grazie all’intervento delle nostre quadre è stato ridotto al minimo”.

Così Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, parlando davanti alla Casa di riposo di via dei Cinquecento, a Milano, dove si è verificato il rogo in cui sono rimaste uccise sei persone.