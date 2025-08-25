Rohingya: la richiesta di ritorno sicuro e giustizia secondo Yunus

Muhammad Yunus, leader provvisorio del Bangladesh e vincitore del Premio Nobel per la Pace, ha lanciato un allerta cruciale riguardo ai 1,5 milioni di rifugiati Rohingya presenti nel suo paese. Durante una conferenza a Cox’s Bazar, ha affermato che il Bangladesh non è più in grado di fornire supporto supplementare e ha esortato la comunità internazionale a sviluppare un piano per il ritorno volontario di questa minoranza perseguitata nel loro paese d’origine, il Myanmar.

Ma cosa succederà ora? È il momento di agire.

Un piano in sette punti per il ritorno dei Rohingya

In questa conferenza, che segna otto anni dalla massiccia espulsione dei Rohingya dallo stato di Rakhine, Yunus ha presentato un piano articolato in sette punti. “Il loro diritto di tornare a casa deve essere garantito”, ha affermato con urgenza, chiedendo a tutte le parti coinvolte di lavorare su una “roadmap pratica per il loro ritorno sicuro, dignitoso e sostenibile. È tempo di agire.” Ma come si realizzerà tutto ciò?

Yunus ha anche sollecitato i donatori a invertire il trend calante dei finanziamenti, sottolineando l’importanza di aumentare il supporto per i programmi di aiuto vitale. Tra le sue proposte figura un immediato cessate il fuoco in Myanmar, la creazione di piattaforme di dialogo per alleviare le tensioni tra i gruppi etnici e un maggiore coinvolgimento dell’ASEAN e delle potenze regionali per ripristinare la stabilità. È chiaro che il tempo stringe e le azioni concrete sono necessarie.

Richiesta di giustizia e responsabilità internazionale

Il leader bangladese ha esortato i governi di tutto il mondo a opporsi fermamente al “crimine abominevole di pulizia etnica” perpetrato dal regime militare birmano e a riconsiderare le loro relazioni con questo governo. Ma sarà sufficiente? Ha anche chiesto un rinnovato impegno per le iniziative di responsabilità presso la Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) e la Corte Penale Internazionale (ICC), evidenziando che la giustizia è fondamentale per porre fine al genocidio e garantire il ritorno sicuro dei Rohingya.

Dal 2017, circa 800.000 Rohingya sono fuggiti in Bangladesh a seguito di una brutale repressione militare, che le Nazioni Unite hanno descritto come genocidio. “L’impatto sulla nostra economia, sulle risorse e sulla società è stato enorme”, ha aggiunto Yunus, ringraziando la comunità ospitante per il suo sostegno. La situazione è insostenibile e richiede un intervento immediato.

Manifestazioni e richieste di giustizia

Nel frattempo, migliaia di Rohingya hanno marciato per chiedere giustizia e repatriamento in occasione della Giornata della Memoria del Genocidio Rohingya. “Le persone con cui abbiamo parlato qui chiedono giustizia per il genocidio del 2017 e vogliono tornare a casa. Questo è al primo posto nella loro lista di richieste”, ha riferito un giornalista sul posto. Che fine ha fatto l’umanità?

Nonostante le richieste, la situazione all’interno del Myanmar rimane instabile, rendendo difficile qualsiasi sforzo di rimpatrio. Un comunicato congiunto di oltre 30 gruppi per i diritti umani ha esortato la comunità internazionale a perseguire responsabilità per il genocidio e gli altri crimini contro i Rohingya. “Otto anni dopo l’inizio degli attacchi genocidi, nessuno è stato ritenuto penalmente responsabile. Questo è una grave macchia sulla coscienza del mondo”, ha dichiarato un esperto di diritto. Come possiamo tollerare tutto questo?

La conferenza di Cox’s Bazar si svolge in preparazione di un incontro delle Nazioni Unite previsto per il 30 settembre, ma le prospettive di un ritorno sicuro e rapido rimangono scarse. Il Bangladesh ha registrato oltre 150.000 nuovi arrivi dall’inizio del 2024, mentre i combattimenti in Rakhine continuano a intensificarsi. La comunità internazionale può e deve fare di più.