Roland Garros 2021, Krejcikova 'regina' di Parigi

(Adnkronos) – Barbora Krejcikova è la 'regina' di Parigi. La tennista ceca, numero 33 del mondo ha vinto l'inedita finale del Roland Garros contro la russa Anastasija Pavlyuchenkova, n.32 Wta, col punteggio di 6-1, 2-6, 6-4 dopo un'ora e 56 minuti di gioco.

Per la ceca il trionfo nel singolare femminile sulla terra di Parigi corrisponde al primo Major della carriera dopo le affermazioni in doppio: 5 le prove del Grande Slam due in doppio all’Open di Francia e a Wimbledon, entrambe nel 2018, e tre nel doppio misto, Australian Open 2019, 2020 e 2021.

La finalissima del Roland Garros 2021 ha visto un primo set dominato dalla Krejcikova, che con un doppio break chiude 6-1 in mezz'ora di gioco.

Il secondo set è appannaggio della Pavlyuchenkova (la veterana russa alla sua prima finale dopo 52 apparizione in uno Slam) che reagisce e chiude 6-2.

La terza partita si apre con un break e contro-break immediato, con la russa che ha un passaggio a vuoto e cede la battuta anche nel settimo game: è quello decisivo per il 6-4 della Krejcikova, che al quinto Slam in singolare va a vincere il Roland Garros.