Roland Garros 2023, Djokovic batte Alcaraz e va in finale

(Adnkronos) - Novak Djokovic in finale al Roland Garros 2023. Il serbo 35enne, testa di serie numero 3, in semifinale sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, per 6-1, 5-7, 6-1, 6-1. L'iberico, dopo aver pareggiato i conti aggiudicandosi il secondo parziale, finisce la benzina:...