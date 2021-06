Roland Garros, Musetti vince derby con Cecchinato e vola agli ottavi

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vola agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Il 19enne toscano, numero 76 del mondo, supera al 5° set il 28enne siciliano Marco Cecchinato, numero 83 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 in poco più di tre ore.

Musetti, al primo Slam della carriera, aspetta il vincente del match tra il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e prima testa di serie, e il lituano Ricardas Berankis, numero 93 Atp.