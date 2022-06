Rolls Royce, bonus di 2mila sterline ai dipendenti contro il caro vita

Per fronteggiare il caro vita Rolls Royce offre una retribuzione aggiuntiva ai suoi lavoratori britannici colpiti dagli effetti dell'inflazione.

In Regno Unito la casa automobilistica Rolls Royce metterà a disposizione dei propri dipendenti un bonus da circa 2000 sterline contro il caro vita.

Rolls Royce elargirà 2000 sterline a oltre 14mila suoi dipendenti

Rolls Royce offrirà una retribuzione aggiuntiva ai suoi dipendenti per affrontare il caro vita.

L’aiuto economico è stato studiato e messo in atto per fronteggiare gli effetti dell’inflazione.

Si tratterà di un pagamento una tantum di circa duemila sterline (intorno ai 2.300 euro) che la nota casa automobilistica di lusso inglese elargirà a 14mila dei suoi lavoratori per affrontare la crisi economica che dilaga nel Regno Unito. La notizia è stata data dal Financial Times. Per gli operai si tratta di un aumento di stipendio del 4% per il 2022, retrodatato a marzo.

La storia di Rolls Royce e la divisione del bonus

Rolls Royce è uno dei principali produttori del Regno Unito, anche se conta meno di 20mila dipendenti in tutti i suoi stabilimenti del Paese, fra cui spiccano le sedi di Derby e Bristol.

Il gruppo che si occupa di realizzare anche motori aeronautici, ha fatto sapere al personale che avrebbe versato la somma forfettaria in contanti a 11mila lavoratori operativi nelle sue officine e a mila giovani del comparto amministrativo.