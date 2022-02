Roma, 15enne accoltella ragazza di 17 anni a Tor Bella Monaca

Dramma nella Capitale dove una giovane di 15 anni ha accoltellato una ragazza di 17 anni durante una violenta lite.

Un episodio drammatico è avvenuto a Tor Bella Monaca dove una ragazza di 15 anni, intorno alle 17.30 di lunedì 21 febbraio, ha aggredito e accoltellato una giovane di 17 anni. Stando a quanto si apprende, l’aggressione avvenuta di fronte all’oratorio della chiesa di Santa madre del redentore, sarebbe stata causata da motivi di gelosia.

La giovane di 15 anni si troverebbe in stato di fermo. Le accuse a suo carico sarebbero lesioni e minaccia aggravate e porto di oggetti atti a offendere.

Roma, 17enne accoltellata a Tor Bella Monaca: la vicenda

Nel frattempo la dinamica della vicenda sarebbe ancora poco chiara. Stando a quanto si legge da Adnkronos, l’aggressione sarebbe nata da una lite tra le due minorenni che sarebbe quindi degenerata arrivando a sfiorare la tragedia.

La ragazzina più giovane e autrice del ferimento, avrebbe colpito la giovane di 17 anni con un coltello da cucina.

I soccorsi e l’arrivo delle forze dell’ordine

Intanto sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno fermato la 15enne. Giunti anche gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato la 17enne in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita: avrebbe infatti riportato ferite alla mano, alla schiena e alla clavicola.