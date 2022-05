SI getta giù dal balcone e muore: è la tragica fine di una 15enne di Roma, morta a causa della caduta. Ancora nessuna informazione sul motivo del gesto.

Una 15enne si è buttata dal balcone del terzo piano del suo appartamento a Roma: è morta a causa delle gravi lesioni riportate.

15enne si lancia dal terzo piano e muore

Una ragazza di 15 anni si è buttata dal balcone del terzo piano del suo appartamento senza che nessuno se ne accorgesse.

In un’altra stanza dell’abitazione, situata nel quartiere Ardeatino, suo padre stava pranzando.

Il volo è durato diversi metri e la ragazza è morta poco dopo essere atterrata al suolo: tutti i soccorsi del personale sanitario del 118 sono stati inutili.

La ricostruzione del gesto

L’adolescente si trovava a pranzo insieme al papà nella casa di via Mosca, nel quartiere sud della città di Roma, quando ha deciso di compiere il gesto estremo.

Secondo le ricostruzioni, la 15enne si sarebbe alzata da tavola con la scusa di andare al bagno. Poi, invece, è andata verso il balcone, ha aperto la finestra e si è gettata dal terzo piano. Non appena accorto dell’accaduto, suo padre ha chiamato i soccorsi e sul posto è arrivato immediatamente il 118: il personale medico, che ha cercato di rianimarla.

Trasportata a bordo dell’ambulanza, la ragazza è stata portata di urgenza in gravi condizione all’ospedale San Camillo, dove è morta poco tempo dopo.

Le lesioni riportato nell’impatto con il suolo non le hanno lasciato scampo. Adesso sono state aperte delle indagini per cercare di far luce sul suicidio.

