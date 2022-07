La "bravata" è costata ad un 18enne spagnolo una denuncia per procurato allarme. Un giovane ha mandato teschi e minacce ai passeggeri.

Ci sono stati attimi di paura sul volo Vueling VY 1367 che da Roma Fiumicino era diretto ad Alicante in Spagna. I passeggeri si sono visti arrivare dei strani messaggi contenenti immagini di teschi e altre minacce. Ciò ha causato preoccupazione a bordo, tanto da portare il comandante a sospendere il decollo nell’attesa di fare luce sull’identità dell’autore di questa “bravata”.

Si è scoperto successivamente che era un giovane di 18 anni spagnolo.

Roma, minacce e teschi all’aeroporto Fiumicino

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Frontiera. Tempo pochi minuti per le indagini e il 18enne spagnolo ha confessato.

Il giovane, per lo scherzo, si era servito dell'”airdrop”, una particolare funzione presente sui dispositivi Apple che permette di scambiare e condividere file tramite il bluetooh. Condizione affinché avvenga la ricezione del file è l’accettazione della condivisione. Ciò porterebbe a pensare che i passeggeri abbiano accettato di ricevere quelle immagini.

Il volo è decollato in ritardo

Lo scherzo ha avuto un costo molto salato sia per l’autore che per i passeggeri del volo. L’aereo infatti è decollato da Roma con ben due ore di ritardo, mentre il 18enne è stato denunciato con l’accusa di procurato allarme. Stando a quanto ha fatto sapere Repubblica, il giovane aveva anche inviato delle minacce in Amarico, la lingua ufficiale dell’Etiopia.