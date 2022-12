Roma, 200 non autorizzati si radunano contro il decreto anti rave

Protesta “velata ma non troppo” a Roma nei riguardi dell’esecutivo, con 200 non autorizzati si radunano contro il decreto anti rave e che alle Terme di Caracalla hanno tenuto un evento che gli organizzatori avevano definito un “picnic”.

Nel parco vicino alle terme alcune centinaia di persone hanno messo in piedi quello “che pare un vero e proprio rave con musica e gente che balla”, secondo i media.

L’evento era stato definito dagli organizzatori “un picnic”, tecnicamente una “taz”, anzi, un “piknik”, cioè zona temporaneamente autonoma. Ecco che dopo le 15 del 17 dicembre la zona è stata citurata dalla polizia, nel tentativo di impedire che altre persone raggiungessero l’evento.

I media parlano di “qualche attimo di tensione tra le forze dell’ordine e un paio di partecipanti”. Da quanto di apprende costoro erano intenti a passare per una via alternativa chi voleva partecipare. Repubblica ha citato abnche una trattativa tra gli organizzatori e le forze dell’ordine per trasferire la festa al Circo Massimo.

Una locandina molto esplicita

La locandina dell’evento era stata esplicita: “A chi suona, a chi balla, a chi lotta, a chi studia, a chi lavora, a chi abita, a chi occupa”.

E ancora: “Il governo Meloni ha dichiarato guerra ai poveri mostrando la faccia feroce contro le persone comuni, garantendo immunità a poteri forti e padroni (…) Oggi è toccato ai rave ma domani toccherà a chi occupa le scuole, le università, le fabbriche, le case, a chi sceglie di scendere in strada, a chi decide di lottare e a chi non ha scelta”.