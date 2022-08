Una ragazza di 20 anni è stata picchiata da un ragazzo nella notte della movida a Campo de Fiori. La giovane lo aveva rifiutato.

Roma, 20enne picchiata da un ragazzo a Campo de Fiori: lo aveva rifiutato

Una turista norvegese di 20 anni ha incontrato un ragazzo di 21 anni a Roma, durante la sua vacanza. Secondo quanto ricostruito, lui avrebbe tentato un approccio nei suoi confronti, che lei ha rifiutato. Per tutta risposta, il giovane l’ha picchiata con violenza, rompendole il naso e lasciandola per terra svenuta. La terribile aggressione è avvenuta in pieno centro a Roma, a Campo de’ Fiori, uno dei luoghi simbolo della movida della Capitale.

L’aggressore è stato fermato

Il fatto è accaduto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 agosto. Secondo quanto ricostruito, la ragazza è stata portata d’urgenza al pronto soccorso. I medici l’hanno dimessa con una prognosi di 30 giorni. Le forze dell’ordine hanno bloccato l’aggressore vicino al luogo dove si sono verificati i fatti. Dovrà rispondere dell’accusa di lesioni gravi.