Roma, 22enne dà fuoco a un appartamento e scende in strada armato di machete

Nella zona della Montagnola, a Roma, un uomo è stato soccorso dopo un’aggressione subita con un machete.

Un ragazzo di 22 anni ha creato il panico per strada a Roma armato di un grosso machete. Gli agenti di polizia giunti sul posto hanno trovato il giovane in zona Montagnola intento a minacciare il coinquilino.

Aggressione alla Montagnola (Roma), cosa è accaduto

Secondo quanto riportato da RomaToday ci sarebbe stati momenti di panico in via Fonte Buono durante la mattinata di mercoledì 20 ottobre 2021. Il giovane di 22 anni avrebbe appiccato un incendio all’interno dell’appartamento in cui viveva con altre persone.

Aggressione alla Montagnola (Roma), coinquilino rincorso con un machete

Immediata la richiesta d’intervento del personale di pubblica sicurezza per quanto accaduto in un appartamento al piano terra di via Fonte Buono.

Il 22enne avrebbe dato fuoco ad alcuni abiti dopo aver picchiato un coinquilino che è successivamente fuggito dal civico 21.

Aggressione alla Montagnola (Roma), coinquilino rincorso con un machete: fermato dalla polizia

Il 22enne avrebbe inseguito il coinquilino armato di una roncola. A suo carico pendono le accuse di aggressione e minacce a pubblico ufficiale. Nel frattempo le fiamme nell’appartamento sono state spente dai vigli del fuoco: la dimora è stata dichiarata al momento inagibile.

Cure mediche invece per la persona aggredita. A carico del cittadino del Bangladesh di 22 anni pendono le accuse di violenza, lesioni personali, strage e danneggiamento aggravato.