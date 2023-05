Roma, 24enne denuncia medico di base: sarebbe stata violentata

Una ragazza di 24 anni sarebbe stata vittima di abusi da parte del suo medico di base all’interno dell’ambulatorio di quest’ultimo. L’episodio sarebbe accaduto a Roma. Il professionista seguirebbe da anni la giovane. Gli abusi sarebbero avvenuti per ben due volte in un paio di mesi mentre gli altri pazienti si trovavano in sala d’attesa. La paziente sarebbe stata costretta a prendere cinque appuntamenti con il medico di famiglia, a causa di alcuni problemi di salute. Dopo alcuni mesi di indagine al professionista è arrivato un avviso di garanzia. Nella denuncia si legge come il medico avrebbe baciato la ragazza, allungandole le mani.

Roma, il medico di base è accusato di violenza sessuale

Il medico è al momento accusato di violenza sessuale. Come informa TgCom24, la vittima ha effettuato la denuncia diversi mesi fa ed è stata ascoltata dagli inquirenti come parte lesa. La 24enne ha raccontato ciò che sarebbe stata costretta a subire da una persona verso cui nutriva estrema fiducia. Il medico della mutua risulta seguire da diversi anni la 24enne e la sua famiglia.

La ragazza stava attraversando un momento difficile

Da Repubblica si legge come la ragazza stesse attraversando un periodo difficile a causa di stress e problemi fisici. La giovane ha preso appuntamento col medico per ben cinque volte e negli ultimi due incontri avrebbe subito le violenze.