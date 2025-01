Come previsto dal calendario, oggi, 26 gennaio, Roma vivrà la prima domenica ecologica del 2025. Torna quindi il blocco del traffico nella zona ZTL fascia verde dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00.

Roma, 26 gennaio domenica ecologica: orari e limitazioni al traffico

E’ previsto per oggi, domenica 26 gennaio 2025, lo stop al traffico a Roma per tutti i veicoli a motore nella Fascia Verde, dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00. La Capitale oggi vivrà la sua terza domenica ecologica, la prima di questo 2025, organizzata al fine di combattere l’inquinamento atmosferico e sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza di seguire uno stile di vita più sostenibile. Sono quindi vietati alla circolazione i veicoli più inquinanti (si rischiano multe fino a 168 euro). Esenti dal divieto i veicolo ibridi ed elettrici, gli autoveicolo a benzina Euro 6, a Gpl o metano Euro 3 e successivi, ciclomotori Euro 2 e motocicli Euro 3 e successivi.

Roma, 26 gennaio domenica ecologica: gli eventi previsti

In occasione di questa terza domenica ecologica a Roma, l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, ha organizzato l’evento “I cammini verso Roma“, che vedrà la partecipazione di centinaia di camminatori lungo tre itinerari giubilari. Ecco i tre appuntamenti distinti per percorrere le ultime tappe della Francigena del Nord, con partenza dalla stazione Monte Mario alle 9:00, della Francigena del Sud con partenza da via di Torricola alle ore 9:30 e del Cammino di San Francesco con partenza alle ore 9:00 da Piazza Sempione. Tutti i camminatori alle ore 15:00 confluiranno presso l’Auditorium di Via della Conciliazione per varcare insieme, alle ore 16:00, la porta santa a Piazza di San Pietro.