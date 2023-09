Roma, 52enne uccisa a coltellate: ascoltato in questura l'ex compagno

Da Roma è arrivata la notizia di un nuovo caso di Femminicidio. Questa volta a perdere la vita è Rossella Nappini, un’infermiera di 52 anni che è stata trovata morta nel quartiere Trionfale, in un palazzo sito in via Giuseppe Allievo. Stando a quanto si apprende, l’allarme sarebbe stato lanciato poco prima delle 17 lunedì 4 settembre. Secondo primi accertamenti, la donna sarebbe stata accoltellata all’addome diverse volte.

Roma, donna uccisa a coltellate: il ritrovamento del corpo

A ritrovare il cadavere insanguinato dell’infermiera – riporta Repubblica.it – sarebbero stati due studenti che si trovavano nell’androne. Sul posto è stato chiesto l’intervento degli agenti della squadra mobile oltre che della pm Claudia Alberti. L’ex compagno della vittima è stato ascoltato in questura insieme ad altre persone. Sarebbe scomparsa l’arma con la quale sarebbe stato commesso il delitto. Sulle tracce dell’arma, agenti della Polizia e operatori dell’Ama, che si sono adoperati nella sua ricerca attraverso lo svuotamento dei cassetti nella via.

Chi era Rossella Nappini

Rossella ha avuto due figli e viveva con una madre anziana di circa 80 anni. In passato aveva lanciato su Facebook una raccolta fondi a sostegno di una casa per le donne “per non subire violenza”. L’amministratore del palazzo – si legge sempre dalla testata – ha raccontato della donna: “L’infermiera l’ho incontrata solo due volte, mi è sembrata subito una persona perbene, ma non lo conoscevo, non posso dire di più. Pare che il corpo sia stato trovato da due ragazzi”.