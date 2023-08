Roma, 71enne muore investita oggi da camion

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - Incidente mortale in piazza dei Giureconsulti a Roma oggi 28 agosto 2023. Da una primissima ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul posto, un camion ha investito una 71enne che è morta. L'anziana è stata investita da un furgone, guidato da u...

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – Incidente mortale in piazza dei Giureconsulti a Roma oggi 28 agosto 2023. Da una primissima ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul posto, un camion ha investito una 71enne che è morta. L'anziana è stata investita da un furgone, guidato da un italiano di 66 anni. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale per chiarire la dinamica del sinistro.