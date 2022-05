Roma, 80enne fa un incidente, chiama i soccorsi ma ha un malore e muore sul posto

Prima l'incidente poi il malore. Così è morto un 80enne a Roma, sulla via Salaria.

Una tragedia colpisce la città di Roma Capitale. Un anziano di 80 anni era alla guida della sua auto quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo. L’80enne è riuscito, nonostante tutto, a chiamare i soccorsi. All’arrivo del 118, però, è deceduto.

Roma, 80enne ha un malore dopo un incidente stradale

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 18,500, sulla via Salaria. Come riporta Leggo, la vicenda risale a ieri, 30 maggio 2022. L’80enne, mentre viaggiava per recarsi fuori Roma, ha perso improvvisamente il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero. Successivamente è finito in una cunetta. Dopo il forte impatto, l’anziano ha contatto il 118 con il suo cellulare.

L’arrivo dei soccorsi e della Polizia Roma Capitale

Purtroppo per l’80enne, però, prima che arrivassero i soccorsi ha avvertito un forte malore, forse per lo spavento e, uscendo dalla macchina si è accasciato al suolo ed è deceduto. Una volta che i sanitari del 118 sono giunti sul luogo dello schianto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Oltre ai soccorritori, anche la Polizia Roma Capitale è arrivata sul posto e, oltre a mettere in sicurezza la zona dell’incidente, ha indagato sulla dinamica dell’incidente