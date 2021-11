Roma: A Giuseppe Antoci il Premio Nazionale Bandiera Verde 2021 (2)

(Adnkronos) – “Un giorno, in un centro dell’entroterra siciliano, dove ero andato a visitare i Presepi viventi e mentre passavo per le varie botteghe, mi sono trovato davanti ad un locale dove stavano facendo il formaggio fuso. Un uomo – continua Antoci – alto e magro, intorno ai 70 anni, mi diede un pezzo di formaggio e mi disse: “Grazie Presidente per quello che fa”.

Io risposi che non facevo nulla di straordinario ma solamente il mio dovere e lui mi rispose: “Lei pensa, Presidente! Erano 7 anni che non riuscivo a venire a questa manifestazione, 7 anni che non andavo a un funerale, a un matrimonio, a una festa del patrono. Ero costretto, a volte, a dormire in auto perché loro volevano i miei terreni e mi preoccupavo che mi rubassero e danneggiassero tutto per costringermi a darglieli.

Avevo tanta paura… Ecco Presidente, oggi io sono qui con lei perché adesso sono loro che hanno paura”.