Una donna di 56 anni è stata denunciata in quanto ha abbandonato l’urna contenente le ceneri del padre, lasciandola affianco ai normali cassonetti per gettare la spazzatura.

Le ceneri sono state ritrovate dagli operatori dell’Ama, in via della Primavera, all’altezza di via Fontechiari in zona Casilina. L’azienda municipale si è poi rivolta alla polizia di Roma Capitale. Una pattuglia del V Gruppo Prenestino si è recata sul luogo del ritrovamento. Dopo un’indagine i vigili hanno individuato e rintracciato la responsabile, riconsegnandole l’urna e invitandola a conservarla oppure a smaltire le ceneri secondo le modalità ammesse dalla legge. Il padre era deceduto nel 2005.

La denuncia

La donna è stata denunciata per dispersione di ceneri non autorizzata ai sensi dell’art 411 del Codice Penale. La dispersione delle ceneri autorizzata dall’ufficiale dello stato civile non costituisce reato. In base alla normativa vigente, tuttavia, disperderle in modo diverso rispetto a quanto indicato dalla legge o dal defunto è punibile con la reclusione da due mesi ad un anno e con una multa che può variare da 2.582 euro a 12.911 euro.