Roma, accoltella la fidanzata incinta di 7 mesi e scappa

A Roma si è sfiorata una terribile tragedia. Un uomo tunisino di 42 anni ha ferito al collo la compagna incinta di 7 mesi ed è fuggito via. L’aggressione, avvenuta al culmine di una lite, è avvenuta in un appartamento in via dei Due Ponti, a Roma. L’uomo stava litigando con la sua compagna, per motivi ancora da chiarire, e improvvisamente l’ha accoltellata al collo. La vittima dell’aggressione, che è rimasta ferita, è una 32enne italiana. L’uomo è poi fuggito.

Il tunisino è stato arrestato

Il 42enne tunisino ha accoltellato la sua compagna incinta di 7 mesi al collo, mentre stavano litigando. Dopo l’aggressione, la polizia è immediatamente intervenuta sul posto. L’uomo è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile, che gli contestano il tentato omicidio. Il fermo della polizia dovrà ora essere convalidato.