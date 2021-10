Milano, 23 ott. (askanews) – Decine di manifestanti “No green pass” si sono dati appuntamento al Circo massimo di Roma per l’ennesima manifestazione contro la certificazione vaccinale.

Guidati da Enrico Montesano hanno mostrato cartelloni per protestare contro la vaccinazione anti covid. Quasi tutti senza mascherina e in grande affollamento, i manifestanti hanno cantato “La gente come noi non molla mai” e inneggiato a slogan “Trieste chiama, Roma risponde”.