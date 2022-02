Roma, al liceo Tasso cade una lamiera dal controsoffitto: tre feriti

Incidente al liceo Tasso di Roma: una lunga lastra di metallo è caduta dal controsoffitto colpendo tre studenti, una ragazza è finita in ospedale

Grave incidente in una scuola di Roma.

Al liceo Tasso, in via Sicilia, è caduta una lunga lastra di metallo dal controsoffitto. La lamiera ha colpito tre studenti che si trovavano lì in quel momento, ferendoli.

Liceo Tasso, la denuncia del Collettivo politico della scuola

Il Collettivo politico della scuola ha denunciato l’accaduto attraverso alcune stories pubblicate sul profilo di Instagram: “Oggi al Tasso nella nostra scuola è caduta una trave di diversi metri che ha ferito una ragazza mandandola in ospedale.

Non possiamo rischiare la vita per andare a scuola.” Gli studenti hanno pubblicato anche un video in cui si vede un cordolo di metallo crollato a terra, nel mezzo del corridoio della scuola.

Le dichiarazioni del preside e le condizioni della ragazza ferita

Il preside del liceo Tasso, Paolo Pedullà, ha raccontato l’accaduto ad ‘Adnkronos’, rassicurando anche in merito alle condizioni di salute della ragazza rimasta ferita nell’incidente: “Un pezzo di controsoffitto è caduto questa mattina in un’aula che si affaccia su via Puglie.

Una ragazza è stata colpita al labbro ed è andata a fare un controllo in pronto soccorso.”