Roma, anziano investito da 90enne in piazza Sempione: è grave

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Un anziano, 80 anni, è stato investito questa mattina alle 6.30 da una panda guidata da un 90enne. L'incidente a Roma, in piazza Sempione. Sul posto gli agenti della Polizia di Roma Capitale del III gruppo nomentano. L'80enne è stato trasportato in gravi condizioni al policlinico Umberto I. Sono in corso gli accertamenti dei vigili.