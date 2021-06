Roma, aperta voragine nel manto stradale: betoniera resta intrappolata

Nel quartiere Appio Tuscolano, a Roma, si è aperta una voragine nel manto stradale al passaggio di una betoniera: il mezzo è rimasto intrappolato.

Il manto stradale situato al di sotto di una betoniera è franato: la vicenda si è verificata a Roma e ha reso indispensabile l’intervento delle forze dell’ordine.

Roma, aperta voragine nel manto stradale: betoniera intrappolata

Nel pomeriggio di martedì 15 giugno, il manto stradale che si trovava al di sotto di una betoniera ha improvvisamente ceduto.

La betoniera era impegnata in alcuni lavori di consolidamento di una palazzina situata in via Todi, nel quartiere Appio Tuscolano a Roma.

In seguito alla frana, sul luogo si sono recati gli agenti della polizia locale che hanno rapidamente provveduto a mettere in sicurezza l’area. In via Todi, poi, sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco che, in collaborazione con la polizia locale, hanno attuato tutte le procedure necessarie a rimuovere il mezzo rimasto incastrato nella voragine apparsa sulla strada.

La buca non sembra avere dimensioni particolarmente ingenti, come ad esempio, quella rilevata lo scorso maggio in via Zenodossio che inghiotti ben due automobili ma certamente rappresenta un ulteriore prova dei rischi e della pericolosità che da mesi caratterizzano le strade romane.

Roma, aperta voragine nel manto stradale: l’intervento delle autorità

La vicenda si è verificata intorno alle ore 15:00 di martedì 15 giugno, quando una pattuglia della Polizia Locale del VII Gruppo Appio è stata allertata per un incidente e ha raggiunto via Todi, in prossimità del numero civico 101.

L’incidente segnalato riguardava il cedimento del manto stradale e l’apertura di una voragine nella quale era rimasta intrappolata una betoniera.

Gli agenti di polizia, coadiuvati dai vigili del fuoco, hanno messo l’area in sicurezza e attivato le procedureindispensabili per liberare il mezzo.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in totale tranquillità, i militari della polizia locale hanno chiuso la stradain coincidenza del tratto interessato, impedendo il traffico da via Otricoli a via Campello sul Clitunno.

Roma, aperta voragine nel manto stradale: casi analoghi

L’episodio notificato in via Todi non rappresenta un unicum nel suo genere ma una vicenda sintomatica che denuncia lo stato delle strade romane, estremamente danneggiate e compromesso.

Lo scorso 19 maggio 2021, infatti, il manto stradale aveva ceduto a Casal Lumbroso al passaggio di un camion in via Tricomi. Precedentemente, il 5 maggio 2021, invece, era franato l’asfalto in via Gregorio XI.