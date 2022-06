Roma aspetta Vasco Rossi, tutto pronto al Circo Massimo

Roma, 10 giu. (askanews) – Al Circo Massimo di Roma è tutto pronto per le due attesissime date del Vasco Live, l’11 e il 12 giugno. Il maxi palco è pronto, area tutta transennata per il concertone di Vasco Rossi, sold out per 140mila persone. Un’esplosione di luci spettacolari, 1500 i corpi illuminanti e potenza audio da 750.000 watt.

Sul palco scorribande a chitarre sguainate, fiati che invitano al divertimento, ultima novità di quest anno sono congas e timbales che danno un sapore afro agli arrangiamenti.

C è anche il suono magico della Lap steel guitar.