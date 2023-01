Roma, assessore Onorato: Lollobrigida diva, perché icona di stile

Roma, 18 gen. (askanews) – “Oggi noi da una parte siamo tristi, dall’altra vogliamo ricordare in maniera viva la sua memoria, questa ricchezza che ha dato. Quando si arriva ad essere una diva non è soltanto perché si è una grande attrice, se un’icona di stile, di moda. Erano gli anni dove si erano già affermate le sorelle Fontana, per esempio, ma nascevano el sorelle Fendi, Valentino. Recuperare questo, che è nel dna di Roma, ha una valenza molto forte”: lo ha affermato l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, intervenuto alla Camera ardente per Gina Lollobrigida in Campidoglio.