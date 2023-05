Una assistente sociale di 25 anni è stata gravemente accoltellata in una casa famiglia mentre cercava di convincere un ospite a non suicidarsi.

Roma, assistente sociale accoltellata in una casa famiglia: è grave

Terribile aggressione nella casa famiglia Protettorato di San Giuseppe, su via Nomentana. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, un’assistente sociale di 25 anni è stata ferita in modo grave da uno degli ospiti, che l’ha colpita con diverse coltellate. Secondo quanto è stato riportato, la ragazza era intervenuta per cercare di salvare la vita al suo aggressore che stava tentando il suicidio. L’ospite della struttura ha usato il coltello con cui voleva suicidarsi per colpire la 25enne alla pancia, al volto e alla spalla. Solo l’intervento di alcuni inservienti hanno evitato il peggio. Soccorsa dal personale sanitario del 118 è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giovanni dove è stata ricoverata in codice rosso e in prognosi riservata.

Roma, assistente sociale accoltellata: in gravi condizioni ma fuori pericolo

L’uomo, che dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio, prima di andare a dormire avrebbe avuto discussioni con il personale e con altri ospiti. Quando la ragazza è intervenuta notando che si stava per tagliare le vene, è stata colpita ed è finita a terra in un lago di sangue. La 25enne è stata operata d’urgenza ed è stata dichiarata fuori pericolo, anche se in gravi condizioni. La struttura dove lavora ospita persone in difficoltà, cittadini stranieri in accoglienza e minori. Secondo quanto si apprende, l’uomo era stato accolto perché era in una situazione di sofferenza sociale, senza casa e lavoro, con alcuni disturbi psichici.