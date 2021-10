Roma: Assoconsult, a nuovo sindaco in 'dono' studio per rilancio strategico

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Il presidente di Assoconsult, Marco Valerio Morelli, in vista del turno di ballottaggio per le elezioni comunali di Roma del 17 e 18 ottobre, rinnova l'invito al neo-eletto Sindaco ad un confronto, subito dopo la nomina, sullo studio condotto da Assoconsult come contributo gratuito per il rilancio della Capitale.

Lo studio Assoconsult, dal titolo "Roma 2021 and beyond" individua le direttrici strategiche per il rilancio della Città Eterna per quanto riguarda il lavoro, le imprese, la mobilità, le scuole, il turismo e, in generale, la capacità di Roma di attrarre investimenti.

"Questo lavoro che abbiamo realizzato con il contributo dei nostri Associati vuole essere un dono per la nuova Giunta che a breve si insedierà, e che dovrà affrontare un vero e proprio rilancio della nostra Capitale.

Il settore della Consulenza sta vivendo un importante momento di ingaggio grazie al Pnrr. Siamo pronti a fare la nostra parte anche per il futuro di Roma", spiega Morelli. Costituita nel 1997, Confindustria Assoconsult è l'Associazione che rappresenta le imprese di Consulenza di Management presenti in Italia, un settore che oggi vale un giro d'affari complessivo di 4,8 miliardi di euro, per oltre 48.150 addetti di cui oltre il 90% laureati.