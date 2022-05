Roma, autista eroe dell’Atac salva ragazza dallo stupro: Gualtieri vuole premiarlo

Un autista dell'Atac ha eroicamente salvato una ragazza dallo stupro, il fatto è avvenuto nella giornata di venerdì 29 aprile 2022: tutti i dettagli.

Pasquale S. è questo il nome dell’autista dell’Atac Roma, che nella giornata di venerdì 29 aprile 2022, è stato coraggioso ed ha eroicamente salvato una ragazza di 27 anni da una violenza sessuale. Il Sindaco di Roma è pronto a premiare l’autista per il nobile gesto compiuto.

Roma, autista Atac salva una ragazza dallo stupro: il racconto di quanto accaduto

È una storia fortunatamente conclusasi con un lieto fine quella che ha come protagonista una ragazza di 27 anni, che a Roma ha rischiato di essere stuprata da un uomo di 43 anni su un bus dell’Atac.

Erano da poco trascorse le ore 12:00 di venerdì 29 aprile 2022, quando sul bus della linea 788, un 43enne di origini nigeriane ha iniziato a importunare una ragazza 27enne di origini africane, insultandola e richiedendole delle prestazioni sessuali.

Intimorita la ragazza stava per avvicinarsi alle porte del bus, nel tentativo di scendere alla fermata più vicina, ma all’improvviso l’uomo l’ha afferrata per un braccio e ha iniziato a palpeggiarla, un gesto che non è passato inosservato all’autista del mezzo, che immediatamente è intervenuto bloccando l’aggressione.

Il gesto eroico compiuto dall’autista del bus e l’arresto del 43enne

Grazie al salvifico intervento dell’autista dell’Atac, che ha immediatamente bloccato l’aggressione perpetrata ai danni della 27enne, avvertendo subito la Polizia e bloccando le porte del mezzo, il 43enne è stato arrestato.

L’annuncio di Gualtieri: “La medaglia della città per questo gesto coraggioso”

Il nobile gesto compiuto da Pasquale S. ha colpito in modo particolare il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il quale attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale, si è così espresso in merito alla questione: