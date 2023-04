Roma: baby gang fermata dalla polizia, rapinavano le vittime con forbici e coltelli

A Roma una baby gang è stata fermata dalla polizia e dai carabinieri, rapinavano le vittime con forbici e coltelli. L’azione degli agenti ha dato lo stop ad una devastante serie di colpi in metropolitana. Ma come agivano i piccoli delinquenti? Puntavano le forbici o i coltelli alla gola delle vittime che venivano aggredite di sorpresa alle spalle, poi le derubavano di tutto ciò che avevano.

Roma: baby gang fermata dalla polizia

Da quanto si apprende il modus operandi della baby gang della metropolitana di Roma era consolidato e in un certo senso collaudato. I tre tre minori sono adolescenti capaci di mettere a segno diverse rapine alle fermate del metrò. A segno anche alcuni blitz sui mezzi pubblici della Capitale.

Incastrati dalle immagini di sorveglianza

Le immagini della videosorveglianza hanno contribuito moltissimo all’identificazione della banda e le forze dell’ordine hanno individuato i tre minori, adesso ristretti in comunità. I media spiegano che la refurtiva consisteva per lo più in denaro e smartphone, ma anche “vestiti e orologi di lusso”. I tre minori sono accusati, a vario titolo e in concorso con altre persone ancora da individuare a contare che le indagini sono ancora aprte, di rapina aggravata e violazione della legge sulle armi.