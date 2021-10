Roma: Bettini, 'da Calenda contro di me ultimi rantoli, da domenica ha finito'**

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Per tutta la campagna elettorale Calenda ha cercato di attaccare briga con me. Non gli ho mai risposto. Per non fargli pubblicità. Oggi ritorna a offendere con un video. Sono i suoi ultimi rantoli. Però invito le mie amiche e i miei amici che mi hanno seguito nelle mie battaglie su Roma e che mi stimano, di non votarlo.

Anche perché domenica per lui sarà tutto finito". Lo ha detto oggi Goffredo Bettini entrando al Festival delle Città, organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali Italiane (ALI) dove presenterà il libro di Fabrizio Roncone 'Razza Poltrona'.