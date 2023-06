Tragedia sfiorata in via Gorizia a Nettuno (Roma) dove un bambino si è fatto male dopo che un cancello gli è caduto addosso. Il piccolo di soli 8 anni stava aprendo il cancello, fissato male, quando questo è uscito dalla guida e l’ha travolto.

Roma, bimbo di 8 anni travolto da un cancello: il piccolo è rimasto ferito alla testa

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri attorno alle ore 14; protagonista sfortunato della vicenda un bambino di 8 anni che era in macchina con sua zia. Una volta arrivati a casa, il piccolo è sceso dal veicolo per andare ad aprire il cancello scorrevole, ma questo è uscito dalla guida e gli è caduto addosso. Il piccolo è rimasto travolto subendo delle ferite alla testa: “Il bambino ha provato a tenere il cancello, ma non ce l’ha fatta. Siamo intervenuti subito e insieme alla zia lo abbiamo liberato“ – racconta una donna che ha visto la scena da vicino.

Il trasferimento in ospedale

Qualcuno dei presenti ha chiamato l’ambulanza che, però, dopo diversi minuti non era ancora arrivata in via Gorizia. Per questo motivo, la zia del bambino ha caricato il piccolo in macchina per portarlo in autonomia all’ospedale di Anzio. Il bimbo è stato ricoverato, ma le sue condizioni di salute non sono gravi.