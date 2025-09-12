Roma: bomba carta esplode davanti al centro sociale La Carta

All’alba di oggi, una bomba carta è esplosa davanti al centro sociale La Carta a Roma. L’incidente ha suscitato immediate reazioni e preoccupazioni tra residenti e frequentatori del locale. L’esplosione è avvenuta intorno alle 6:00, danneggiando parte della facciata del centro e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine, intervenute per avviare le indagini.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, l’esplosione è stata accompagnata dalla comparsa di uno striscione provocatorio sui muri esterni del centro sociale. Lo striscione riportava la scritta “Di Battista pu***na di Hamas”, chiaro riferimento a polemiche politiche in corso. Luciano Ummarino, Assessore alla Cultura del Municipio VIII, ha dichiarato: «La matrice è chiara. Ambienti filo-israeliani che vogliono colpire chi, come noi, si batte per la fine del genocidio a Gaza».

Questa non è la prima volta che il centro sociale subisce un attacco di questo tipo. Infatti, un testimone ha riferito che questa è la terza esplosione dal mese di ottobre 2024, segno di un’escalation di tensioni nella zona. Le forze dell’ordine hanno già avviato indagini approfondite, esaminando la scena dell’esplosione e raccogliendo prove utili per identificare i responsabili.

Contesto e reazioni

L’attacco avviene in un clima di crescente polarizzazione politica in Italia, dove le opinioni sul conflitto israelo-palestinese sono fortemente divisive. Il centro sociale La Carta è noto per le sue posizioni critiche nei confronti della politica israeliana e per il supporto alla causa palestinese. Gli attivisti del centro hanno espresso la loro indignazione per l’accaduto, sottolineando che la violenza non è mai una soluzione al dibattito politico.

La reazione della comunità locale è stata immediata, con molti residenti che hanno condannato l’attacco e hanno espresso solidarietà al centro sociale. «Non possiamo permettere che la violenza diventi una normalità nelle nostre strade», ha dichiarato un attivista presente sul posto. La polizia ha intensificato la sorveglianza nell’area per prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini.

Prospettive future

Con l’innalzarsi delle tensioni e la possibilità di ulteriori attacchi, le autorità locali stanno considerando misure di sicurezza aggiuntive per proteggere i luoghi di ritrovo come il centro sociale La Carta. La situazione rimane in evoluzione e gli aggiornamenti continueranno a essere forniti man mano che le indagini procedono.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30: Le forze dell’ordine hanno confermato che non ci sono stati feriti nell’esplosione, ma la paura e l’insicurezza rimangono palpabili nella comunità.