Roma, brucia il campo nomadi di via Candoni, fiamme a rifiuti e moduli, il rogo è iniziato ad ora di pranzo ed ha coinvolto alcune unità della baraccopoli. Da quanto si apprende dai media e si desume da numerose foto sui social a via Candoni, bruciano rifiuti e altre tre unità abitative.

Roma, brucia un campo nomadi

Poco dopo le ore 12.30 circa l’incendio è divampato ed ha interessato alcuni moduli abitativi della baraccopoli in questione. Il sito si trova fra la Muratella e la Magliana Vecchia, nel XI Municipio di Roma Capitale. E i media hanno descritto la situazione come “per certi versi esplosiva, che da inizio anno non si arresta, al punto di registrare il nono intervento all’interno del campo rom”. E solo un mese fa c’era stato un altro incendio molto più vasto sempre a materiale di risulta e unità abitative andate distrutte. In quella circostanza ci fu l’impiego di “30 pattuglie al giorno a presidiare le centraline elettriche all’interno del Campo”, come scrive Il Tempo.

Una densa coltre di fumo nero

Una densa nube nera si è levata interessando tutta la zona e d a quanto si desume ci sono state anche richieste d’intervento al 112 in virtù dell’odore di bruciato percepito dagli automobilisti in transito nell’area. Sul posto sono giunti a razzo i team dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. Con essi tre squadre provenienti dai distaccamenti di Eur, Pomezia e Nomentano, impegnate a domare l’incendio.