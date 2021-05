Roma, caduta improvvisa di un albero in via Tiburtina: padre e figlio in monopattino feriti

L’improvvisa caduta di un albero avvenuta in via Tiburtina, a Roma, ha causato il ferimento di un padre e di suo figlio mentre erano in monopattino.

Un pericoloso incidente si è verificato a Roma e ha provocato il ferimento di due persone: un uomo e suo figlio, infatti, sono stati colpiti dalla caduta improvvisa e accidentale di un albero mentre erano in monopattino.

Roma, caduta improvvisa di un albero in via Tiburtina

Nella serata di giovedì 20 maggio, un albero è crollato in via Tiburtina, a Roma, abbattendosi su due passanti e danneggiando alcuni veicoli che erano stati posteggiati in zona.

I cittadini feriti dalla pianta sono stati identificati con un uomo di 56 anni e suo figlio di appena 10 anni. Padre e figlio si trovavano in zona per trascorre del tempo all’aria aperta e passeggiare in monopattino.

L’albero caduto, invece, è un Cercis e appartiene alla famiglia delle Febacee o Leguminose, che comprende piccoli arbusti spontanei che crescono nelle regioni temperato-calde dei continenti dell’emisfero boreale.

Roma, caduta improvvisa di un albero: padre e figlio feriti

In seguito all’incidente, sul posto si sono recate alcune pattuglie della polizia locale del II Gruppo Sapienza. Una volta giunti sul luogo, gli agenti della polizia locale hanno iniziato a effettuare i rilievi necessari, a regolarizzare la circolazione stradale in considerazione del restringimento esistente in direzione di Termini e a eseguire tutti gli accertamenti dovuti: in questo frangente, hanno appurato che padre e figlio fossero a bordo di due monopattini al momento del crollo della pianta.

Entrambi i feriti sono stati soccorsi e trasferiti presso l’ospedale Umberto I con due ambulanze del 118. Nonostante le loro condizioni di salute non siano apparse particolarmente gravi, il 56enne è stato trasportato in ospedale in codice verde per una contusione alla spalla mentre il bambino di 10 anni è stato indirizzato presso il nosocomio romano in codicegiallo.

Insieme agli agenti della polizia locale e al personale medico del 118, inoltre, in via Tiburtina erano presenti anche i vigilidel fuoco che hanno provveduto a tagliare l’albero e a sgombrare l’area.

Roma, caduta improvvisa di un albero: le parole dell’assessore Fabiano

La vicenda è stata commentata dall’assessore all’Ambiente del municipio II di Roma, Rosario Fabiano, che ha registrato e segnalato un considerevole numero di alberi crollati emerso in tempi recenti. A questo proposito, quindi, l’assessore Fabiano ha dichiarato: “L’ennesimo albero senza apparato radicale. Bisogna intervenire presto – e ha aggiunto – mi auguro che con ottobre e una nuova giunta si intervenga concretamente sul monitoraggio, sulla cura e sulla messa in sicurezza di tutti e 30 mila gli alberi su strada presenti nel nostro municipio”.