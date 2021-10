Roma: Calenda a Meloni, 'Michetti disastro, fai meno la 'fenomena''

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "Cara Giorgia Meloni, non ci alleiamo con nessuno. Saremo all’opposizione anche nel caso di vittoria di Gualtieri e non avremo persone in giunta". Così Carlo Calenda ribatte a Giorgia Meloni. "Fossi in te -aggiunge il leader di Azione- rifletterei sulla tua capacità di scelta della classe dirigente, che obbliga anche le persone non tenere con il Pd a scegliere Gualtieri, per evitare il disastro Michetti.

La prossima volta fai meno la fenomena, dai retta a Silvio e candida Bertolaso. Oppure candidati tu e vediamo cosa sai fare. Perché a chiacchiere sei bravissima ma a governare…non pervenuta".