Roma, Calenda: a Roma molte ombre, bisogna darsi una mossa

Roma, 20 dic. (askanews) – “La situazione di Roma ha molte ombre e poche luci, vivibilità e decoro urbano rimangono assolutamente insufficienti, pulizia marciapiedi, illuminazione tutto quello che rende la vita di un cittadino gradevole”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda.

“Oggi si rafforza il nostro gruppo in Consiglio comunale, io dedicherò un giorno a settimana a Roma ricominciando il lavoro fatto in campagna elettorale, andando problema per problema e segnalandolo con grande costruttività a Gualtieri, bisogna darsi una mossa”, ha aggiunto