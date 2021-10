Roma, Calenda: ora si apre una fase di lavoro a livello nazionale

Roma, 5 ott. (askanews) – “Il dato fondamentale che vediamo è che esiste un’area di riformismo pragmatico che a Roma ha avuto un’affermazione significativa, è un dato che per una lista civica credo non abbia precedenti a Roma. Il nostro obiettivo però non era di dare una testimonianza ma di governare Roma, e se da un lato siamo contenti di questo risultato che apre una fase di lavoro nazionale, ci dispiace che i numeri attuali non ci vedano al ballottaggio”.

Così il leader di Azione e candidato sindaco a Roma, Carlo Calenda, durante una breve conferenza stampa al suo comitato elettorale dopo le proiezioni.