Roma: Calenda, 'partiti presentano liste a strascico per raccogliere voti'

Roma, 24 lug (Adnkronos) – "I partiti si apprestano a presentare alle amministrative di Roma, di cui non si sa ancora la data peraltro, decine di liste. Tutto e il contrario di tutto. Una grande rete a strascico pronta a raccogliere voti di destra se si è di sinistra, di sinistra se si è di destra, ma di più, a candidare parlamentari che semplicemente saranno nomi in lista".

Lo dice Carlo Calenda in un video pubblicato suo social.

"Oppure addirittura a chiedere all’assessore alla sanità della Regione Lazio, bravissimo ma che in questo momento ha altre cose da fare, di candidarsi in modo che la gente voti per persone o per liste che non avranno nulla a che fare con il governo della città. Questo è un problema perché se tu metti insieme, nel caso della sinistra, Piergiorgio Romiti e un po’ di avvocati, Cesare San Mauro, e contemporaneamente Fassina, qualche problema poi a governare ce l’hai", prosegue.

"E contemporaneamente è un problema perché questi sono specchietti per le allodole. Noi faremo una lista unica, questa lista unica sarà una lista di persone capaci che hanno amministrato e quindi hanno fatto bene e che sono accomunati da una cosa: condividono tutti un programma", ha concluso Calenda.