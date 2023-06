Roma: Calenda twitta a Meloni e Schlein, 'approviamo ora pdl per regolare social'

Roma, 15 giu (Adnkronos) – "'I social non vanno regolati, ognuno deve essere libero di fare quello che vuole a qualsiasi età e anonimamente'. I video come quelli di 'theborderline' sono visti da milioni di preadolescenti e adolescenti che crescono pensando che sia una legittima e facile strada per il successo economico. Lasciamo coltivare l’idiozia e l’irresponsabilità per un malinteso senso di libertà illimitata e relativismo (non esiste il giusto e l’ingiusto) e poi ci stupiamo per le tragedie che ne scaturiscono. Regoliamo i social ora. Abbiamo presentato una proposta di legge. Approviamola". Lo scrive Carlo Calenda rivolgendosi via Twitter a Giorgia Meloni e Elly Schlein.