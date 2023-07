Il giornalista Giancarlo Loquenzi è stato cacciato da una bisteccheria romana per essere stato sprovvisto di denaro in contanti per il pagamento: il racconto

L’ennesimo colpo di matto della Capitale. Il giornalista di RadioRai Giancarlo Loquenzi è stato allontanato insieme a una sua amica dal cameriere di una nota bistecchiera romana per essere stato sprovvisto di denaro in contanti per il pagamento.

Com’è andata

A raccontare i dettagli della vicenda è lo stesso Loquenzi sul suo profilo Twitter. Mentre i piatti erano stati già serviti sul tavolo, di fronte a un malfunzionamento del pos il dipendente non ci ha pensato due volte a cacciare i due clienti: «Allora dovete andarvene» avrebbe detto stando al resoconto del giornalista. Dopo la perplessità iniziale, quest’ultimo racconta di aver provato a trovare un modo per sopperire all’inconveniente attraverso delle proposte: «Temo che il suo capo non sarebbe contento di questo soluzione, è sicuro di quello che sta facendo? Mi ci faccia parlare. Mi alzo e vado dal manager. Il manager si scusa ancora, ammettendo l’errore di non averci informato prima. Io riferisco il fatto che il cameriere ci ha chiesto di andare via immaginando il suo stupore. Lui allarga le braccia e dice: ‘Eh non c’è altro da fare’. Allora propongo confusamente delle alternative: ‘Faccio un bonifico, lascio un documento e passo domani, passo dopo aver fatto un bancomat’».

Nessun compromesso trovato

Le ipotesi di Loquenzi cozzano tutto con le esigenze dello staff del locale. Continua il giornalista nel racconto: «Lui mi guarda scuotendo la testa: ‘No, se lo faccio con lei poi lo devo fare con tutti, troppo casino’. Allora io gli rispondo: ‘Ma lei si rende conto che, se mi caccia via a cena già ordinata e piatti in tavola, io non metterò mai più piede in questo ristorante?’ Lui è già affaccendato altrove. Mentre torno al tavolo vedo il cameriere che agguanta la bruschetta e il supplì e li porta via». Fine della storia. E della cena.