Roma: cane caduto in via Frattina, padrona ‘io minacciata e insultata’**

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – ''Dal giorno dell’incidente in cui il nostro povero Cody ci ha lasciati, le nostre vite sono state sconvolte. Sono oggetto di attacchi e false notizie. Sulle pagine dei social quotidianamente ci sono centinaia di commenti ed insulti per infangare la mia reputazione e dignità. Non posso più uscire di casa senza essere minacciata e insultata”. Lo afferma Emilia Pawlak, la padrona del rottweiler morto dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento di via Frattina a Roma lo scorso 27 ottobre, quando una ragazza incinta di 28 anni è rimasta ferita.

“Anche i miei figli da quel giorno terribile sono sotto una pressione costante, temono di uscire e di andare a scuola – continua la donna assistita dall’avvocato Michele Saveriano – Non consento a nessuno di continuare a rovinare la mia vita e quella dei miei figli già fortemente turbata dalla perdita del nostro amato cane. Sono costretta a tutelare me e loro e per questo ho già dato incarico al mio legale di procedere nelle sedi competenti''.