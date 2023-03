Roma, caos sul tram 2: uomo rifiuta di spegnere la sigaretta e spruzza spray al peperoncino

Un uomo ha generato il caos sul tram della linea 2 a Roma rifiutandosi di spegnere la sigaretta e aggredendo gli altri passeggeri

Nella mattinata di ieri, 22 marzo, un uomo senza fissa dimora ha seminato il panico su un tram della linea 2 a Roma, vicino al capolinea di piazzale Flaminio. L’uomo si è acceso una sigaretta senza considerare il divieto. Gli altri passeggeri gli hanno chiesto insistentemente di spegnere la sigaretta, ma lui si è irritato ancora di più e ha spruzzato lo spray al peperoncino nel tram.

Tra i presenti ci sono state persone intossicate dallo spray urticante. Ad essere colpita dagli spruzzi anche una neonata.

Il responsabile dell’aggressione si è dato alla fuga

Da quanto è emerso, l’uomo, senza fissa dimora e probabilmente affetto da problemi psichici, è fuggito prima che arrivassero le forze dell’ordine. L’uomo sarebbe sceso dal mezzo non appena si sono aperte le porte. I carabinieri lo stanno cercando, ma non sono ancora riusciti a trovarlo.

Passeggeri medicati dagli operatori del 118

È stata chiamata un’ambulanza per verificare le condizioni dei passeggeri e per medicare quelli colpiti agli occhi dallo spray al peperoncino. I passeggeri hanno fornito la loro testimonianza alle forze dell’ordine per aiutarle a realizzare l’identikit dell’uomo.

