Roma capitale dell'innovazione, a settembre la "Rome Future Week"

Roma, 17 mag. (askanews) – Una manifestazione diffusa in tutta la città e organizzata da una molteplicità di soggetti – singoli cittadini, aziende,

istituzioni, enti, scuole, media e associazioni – per raccontare, attraverso quattro grandi temi il futuro di Roma e non solo: crescita, connessioni, persone, esperienze sono le aree individuate per discutere di come l’innovazione sta cambiando tanti settori dell’esperienza umana: impresa, etica, fintech, food, entertainment, sport, turismo, lavoro, educazione, diritti umani, mobilità, ecologia e molto altro.

Si chiama Rome Future Week (RFW) e dall’11 al 17 settembre presenterà un cartellone collettivo con alcuni grandi eventi in location significative della città e centinaia di eventi diffusi in tutta la Capitale. A lanciare l’iniziativa è l’agenzia Scai Comunicazione, specializzata in grandi eventi

sull’innovazione.

“Oggi è il momento di start – ha detto Michele Franzese

Ideatore della manifestazione – incontriamo tutti i partner, sponsor

e anche potenziali organizzatori che poi coinvolgeremo nella Rome

Future Week. È il modo per vedersi in presenza e soprattutto per iniziare a progettare per quella settimana tutti gli eventi che faranno parte della manifestazione. Faremo tante altre iniziative, almeno tre-quattro, che ci

serviranno intanto per presidiare i luoghi della città e per connettere anche le periferie, non solo il centro. E poi ci saranno delle giornate legate a singoli verticali sull’innovazione, un ulteriore occasione per conoscere Roma nella parte più innovativa e proiettata al futuro”.

Roma Capitale non sarà solo teatro degli eventi, ma parte attiva della manifestazione, sottolineando una nuova attenzione al tema dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile della città.

“Roma – ha ggiunto Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità – è di fatto la capitale dell’innovazione in Italia, ci teniamo molto a questo posizionamento come valorizzazione. “Siamo molto contenti abbiamo messo a disposizione come Roma Capitale di questa iniziativa la Casa delle Tecnologie Emergenti, un luogo meraviglioso, la stazione Tiburtina, dove parliamo quotidianamente di innovazione. Da qui, che sarà l’hub della Rome Future Week, si partirà per tutti gli eventi distribuiti sul

territorio, che avranno il sapore come per Milano il Fuori Salone”.