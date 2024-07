Roma Capitale, Hitachi Rail, ecco nuovi treni Metro A, B e B1

Roma, 16 lug. (askanews) – La metro di Roma cambia volto, sono stati presentati i nuovi treni Hitachi Rail che, a partire dal 2025, circoleranno sui binari della Linea A, B e B1 della metropolitana. Si tratta di convogli di ultima generazione, i treni con la struttura in alluminio consentiranno una riduzione del consumo di energia di circa il 10 per cento grazie al peso ridotto del 5%, e alla maggiore efficienza della catena di trazione. Costituiti da 6 carrozze, tutte comunicanti, hanno la guida bidirezionale, sono lunghi complessivamente 106 metri, hanno 48 porte, 24 su ciascuna fiancata. La velocità operativa massima è di 80 chilometri orari. I posti a sedere sono 204. Quattro sono le postazioni per le sedie a rotelle. Ogni treno può trasportare 1204 persone. Entro aprile 2026 saranno consegnati 14 treni, otto dei quali nel corso del prossimo anno. In tutto, l’accordo quadro della Capitale prevede la fornitura di 30 treni, tutti costruiti negli stabilimenti Hitachi Rail di Reggio Calabria.