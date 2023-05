Roma, carcere per l'uomo che violentò una sua collega "per scommessa"

Violentò una sua collega "per scommessa": 50 euro in palio con il pizzaiolo se fosse riuscito nel suo intento

Una vicenda davvero squallida che arriva da Roma, dove è stato deciso il carcere per l’uomo che violentò una sua collega “per scommessa”. Un 26enne è stato condannato a 5 anni e mezzo per un crimine commesso in un ristorante. Tutto era accaduto il 23 luglio del 2016 in un locale vicino ai Musei vaticani. L’uomo e la vittima 24enne trovarono lavoro come camerieri stagionali.

Il condannato avrebbe poi fatto una sfida con il collega pizzaiolo: lui sarebbe riuscito ad avere un rapporto intimo con la vittima e i due “si giocarono” 50 euro. Poi i tre si ritrovano a lavorare assieme per l’ora di pranzo, si cambiano assieme nello spogliatoio del locale. Con il caldo intenso la ragazza decise di recarsi in spogliatoio per cambiarsi e il collega provò l’approccio. Il giovane era fidanzato e la collega rimase stupita mentre entrava anche il pizzaiolo.

La vittima era di nuovo tornata in spogliatoio cercando finalmente di cambiarsi ma fu violentata dal 26enne. La terribile vicenda si è conclusa dopo sette anni di procedimento giudiziari o a cui ha messo suggello in commento la legale della parte lesa, l’avvocatessa Francesca Venditti: “Seppure dopo tanti anni, abbiamo ottenuto giustizia“.