Un centurione di 44 anni è stato condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione per aver toccato il seno ad una turista di 21 anni durante una foto ricordo a Roma.

Roma, centurione tocca il seno a una turista durante una foto: giudice della palpata breve lo condanna

Un centurione 44enne è stato condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione per aver toccato il seno ad una turista di 21 anni durante una foto ricordo nell’area del Colosseo a Roma. La condanna è stata stabilita da Maria Bonaventura, la giudice presidente della quinta sezione penale, il cui nome è comparso sui giornali per l’episodio della “palpata breve“, ovvero per aver assolto un bidello dall’accusa di violenza sessuale per aver palpeggiato una studentessa per pochi secondi.

Roma, centurione tocca seno a turista: la dinamica e la condanna

Il Corriere della Sera ha raccontato la vicenda, che risale a gennaio 2022, ed è avvenuta a Roma, dove spesso uomini travestiti da centurioni romani attirano turisti per scattare foto ricordo. In questo caso si trattava di una 21enne di Palermo. Dopo lo scatto, secondo il racconto, sarebbero arrivate battute volgari e uno di loro le avrebbe toccato il seno. La donna subito ha pensato l’avesse urtata inavvertitamente, ma quando lui ha commentato “hai il seno piccolo” si è resa conto che l’aveva toccata volontariamente. La giovane si è subito rivolta alle forze dell’ordine e lo ha denunciato. Il Corriere ha specificato che nella sentenza ci sarebbe scritto di un palleggiamento “non particolarmente invasivo perché il toccamento è stato sopra i vestiti ed è avvenuto per un brevissimo lasso temporale“.