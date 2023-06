Roma: coppia trovata morta, messaggi addio anche in casa e auto

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Oltre che sui social, messaggi di addio sono stati lasciati nell’auto dove questo pomeriggio è stato scoperto il cadavere di Valerio Savino e nell’appartamento di via Adolfo Consolini dove è stata trovata senza vita la compagna dell’uomo Simona Lidulli, riversa sul letto, e anche lei con una ferita da arma da fuoco. L’ipotesi più accreditata, al momento, è che la decisione di togliersi la vita sia stata una scelta condivisa, con la donna che sarebbe morta per prima per mano dell’uomo che poi si è suicidato.

Sui luoghi dei ritrovamenti dei corpi nel quartiere ‘Roma 70’ il pm della procura di Roma, nell’indagine dei carabinieri coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, ha effettuato un sopralluogo. Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia.