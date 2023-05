Roma: Corrado (Pd), 'termovalorizzatore? Io totalmente in linea Schlein'**

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Un titolo ad effetto quello della redazione romana di Repubblica, un pezzo colmo di fantasia nella ricostruzione sia dell’evento, tenutosi in una pur bellissima libreria, sia della conversazione a margine, tenutasi velocemente nel corso del firma copie". Così Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, clima e green economy nella segreteria Pd.

"Non ci stupiamo, siamo ormai abituati alla strumentalità sulla questione del termovalorizzatore a Roma, ma riportare le cose alla loro verità fattuale è un esercizio utile anche al lavoro degli altri giornalisti che vorranno interessarsene d’ora in avanti. Per questo ribadisco chiaramente e per l’ennesima volta che la mia posizione è totalmente in linea con quella della segretaria".

"Tutto il resto sono polemiche lontane dal lavoro che dobbiamo fare, anche a fianco dell’amministrazione di Roma e col Sindaco Gualtieri. Lavoro che, su molti fronti e con determinazione, stiamo già facendo”.